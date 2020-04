Zúčastnil som sa na Studii kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval.

Napriek tomu,že som Slovák, v Prahe mi urobili test na prítomnosť protilátok proti onemocneniu COVID-19,ktorý je súčasťou Studie kolektivní imunity SARS-Cov-2-CZ-Preval. Pre veľký záujem som stál hodiny v radoch a komunikoval.

Pracujem v Prahe,vlastne som tu už doma.Na Slovensku mám tiež zázemie a veľmi často tam chodím, až na posledné mesiace.Do karantény v Gabčíkove sa mi nechce.

Som kapitán riečnych lodí a posledných 15 rokov robím na výletných lodiach v Prahe.Po vypuknutí nákazy výletné lode stoja,je to čas na údržbu.Naša firma však prevádzkuje aj niekoľko tzv. prevozných lodí, ktoré patria k MHD. Na jednej z nich teraz pracujem.Denne prichádzam do styku s tisícami ľudí,tak sa trochu cítim ohrozený.

Test na prítomnosť protilátok proti onemocneniu COVID-19 vyhlásili na dobrovoľnej báze.Ľudia prichádzajú na určené testovacie miesta, ktoré vybudovalo vojsko.Odstoja si radu a buď ich príjmu, alebo nie. Nesmú mať príznaky nemoci.O testovanie je veľký záujem.V Prahe sa testuje od desiatej doobeda a ľudia tam stoja od skorého rána.Prvý deň som prišiel o jedenástej a poslali ma preč, lebo čísla už boli rozdané.Druhý deň som tam už bol o siedmej a dostal som poradové číslo 95.

Popri čakaní som mal možnosť komunikovať s testovanými.Na základe rozhovorov som prišiel k zaujímavému záveru.Do testovania sa prihlásili samí zodpovední ľudia.Tí,čo uprednostňujú tzv. zdravý spôsob života.Zdravo sa stravujú,cvičia,behajú,plávajú,jazdia na bicykli a všade chodia peši.Ja som sa medzi nimi našiel tiež.Spomínam si ako mi moja bývalá manželka hovorievala, že sa bojím o svoj kurací život,keď som viedol zdravý spôsob života.

Keď by som to mal zhrnúť,tak táto štúdia nebude mať výpovednú hodnotu a to z dôvodu nesprávneho výberu testovaných.Tí, ktorých som tam stretol sú veľmi zodpovední,nemajú sa kde nakaziť.A ako dopadol môj test na prítomnosť protilátok proti onemocneniu COVID-19? Negatívny.Znamená to,že protilátky niesu prítomné,telo neprišlo do kontaktu s vírom SARS-CoV-2.